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Ankara Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 1 Temmuz 2026'dan itibaren sıcak hava durumu etkili olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 dereceyi bulacak. Rüzgar kuzeydoğudan eserek saatte 10 km hızla etkisini gösterecek. İlerleyen günlerde sıcaklık 36 dereceye çıkacak. Öğle saatlerinde güneş ışınlarına karşı önlem almak gerekiyor. Güneş koruyucu kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek bu sıcak günlerde sağlığı korumak için önem arz ediyor.

Ankara Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Ankara'da hava durumu sıcak olacak. Güneşli bir gün geçirilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18 - 20 derece arasında kalacak. Nem oranı %55 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar saatte 10 km hızla kuzeydoğudan esecek. Bu sıcak ve güneşli hava, tipik bir Temmuz gününü temsil ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 36 dereceye çıkacak. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklıklar 34 derece civarında devam edecek. 4 Temmuz Cumartesi günü ise 34 - 35 derece arasında kalması öngörülüyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar 29 - 30 dereceye düşecek.

Bu sıcak hava koşullarında öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelecek. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt koruması için faydalı olacak. Bol su içmek vücudun su dengesini koruyacak. Aşırı sıcaklardan korunmak için hafif, açık renkli ve nefes alabilen giysiler tercih etmek önem taşıyor. Sıcak saatlerde gölge alanlarda kalmak daha sağlıklı olacaktır. Fiziksel aktiviteleri sabah veya akşam serinliğinde yapmak tavsiye edilir.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olmaya devam edecek. Dışarıda vakit geçireceklerin gerekli önlemleri alması önemlidir. Sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmek için dikkatli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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