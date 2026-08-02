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Ankara Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 2 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı ise 17°C seviyelerine düşecek. Önümüzdeki günlerde sıcak havanın devam edeceği öngörülüyor. 3 Ağustos'ta 34°C’ye çıkacak sıcaklığın gece 15°C'ye inmesi bekleniyor. Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak, bol su içmek ve gölgede kalmak önemli. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için önlemler almakta fayda var.

Ankara Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Ankara hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 2 Ağustos 2026 Pazar günü, Ankara'da hava sıcaklığı gündüz 33°C civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 17°C seviyelerine düşecek. Hava genellikle açık ve güneşli olacak. Rüzgar hızı 3-3 m/s arasında değişecek. Nem oranı %21 civarında seyredecek. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde, 3 Ağustos Pazartesi günü gündüz sıcaklık 34°C olacak. Gece sıcaklığı ise 15°C civarında öngörülüyor. 4 Ağustos Salı günü hava durumu 34°C gündüz ve 16°C gece şeklinde devam edecek. 5 Ağustos Çarşamba günü gün içinde sıcaklık yine 34°C olacak. Gece sıcaklığı 17°C civarında tahmin ediliyor. Hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Rüzgar hızları 3-7 m/s arasında değişecek. Nem oranları ise %18-19 olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek gereklidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00-16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak iyi olacak. Bu şekilde serin kalabilirsiniz. Güneşin zararlı etkilerinden korunmuş olursunuz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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