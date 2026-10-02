Ankara Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Ankara’nın hava durumu, 02 Ekim 2026 Cuma günü değişken. Sabah saatlerinde İstanbul’un konuştuğu hafif bir sis başkentin üzerini kapladı. Gün ilerledikçe gökyüzü yavaşça açılmaya başladı. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklık, sabah serinliğinden sonra ferah bir gün sağlıyor. Rüzgarın hafif esmesi, dışarıda geçirilen zamanı daha keyifli kılıyor.

Bugün güneşli bir gün geçireceğiz. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde yer yer bulutlar oluşabilir. Bu bulutlar, küçük çapta yağışlarla birlikte havayı değiştirebilir. Akşam saatlerinde ani bir serinleme yaşanabilir. Dışarı çıkarken bir ceket almak faydalı olacaktır. Sonbaharın serin havası artık hissediliyor. İlkbahar güneşinin yerine daha kışa yakın bir hava hakim olabilir.

Önümüzdeki günlerde ilginç hava durumu bekleniyor. Hafta sonunda sıcaklıklar biraz daha düşecek. Gece saatlerinde daha serin bir havanın etkili olması planlanıyor. Özellikle pazar günü, sıcaklıkların 18 derece civarına düşmesi öngörülüyor. Yaz elbiselerinizi bir kenara bırakın. Daha kalın kıyafetlere yönelmeniz gerekebilir. Cuma gününe göre birkaç derece daha düşük sıcaklıklar, sabah serinliğini artıracak.

Önümüzdeki haftalarda mevsim geçişinin ani hava değişimlerine dikkat etmek önemli. Aşırı soğuk ya da ani yağışlı havalara karşı hazırlıklı olmalıyız. Dışarı çıkmadan önce hava durumu tahminini kontrol etmek akıllıca. Şemsiyenizi ya da yağmurlu havalarda kullanabileceğiniz bir üst giysiyi yanınıza almanızda fayda var.

Ankara hava durumu, bu Cuma itibarıyla keyifli bir gün sağlıyor. Önümüzdeki günlerde hazırlıklı olmamız gereken sürprizler söz konusu. Havanın hafif serinlik ve arada ortaya çıkan güneşle dengelendiği bu günleri, sağlığınıza dikkat ederek geçirin. Bu şekilde sonbaharın tadını çıkarmak mümkün.