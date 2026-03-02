HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

2 Mart 2026 tarihi itibarıyla Ankara'da hava durumu oldukça ılıman. Güneşli bir gün bekleniyor ve sıcaklık 13 ile 14 derece arasında değişecek. Sabah serinliği hissedilirken, gün içinde 11 dereceye kadar çıkacak. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişkenlik gösterecek. 3 ve 4 Mart tarihlerinde yağışlı hava etkili olacak. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmak için ceket ve şemsiye bulundurmak önemli.

Ankara Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 2 Mart 2026 Pazartesi günü, Ankara'da hava durumu ılıman. Güneşli bir gün bekleniyor. Gün sıcaklıkları 13 ile 14 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında. Öğle saatlerinde 11 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 ile 7 derece arasında olacak. Nem oranı %46 ile %92 arasında değişiyor. Rüzgar güneybatıdan 14 km/sa hızla esecek.

Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün. Yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı. Sabah ve akşam serinlik hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 3 Mart Salı günü yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık -1 derece olacak. En yüksek sıcaklık ise 10 derece civarında. Nem oranı %40 ile %88 arasında değişecek. Rüzgar hızı 9 km/sa seviyelerinde kalacak.

4 Mart Çarşamba günü yağışlı hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık -1 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı %37 ile %74 arasında seyredecek. Rüzgar 7 km/sa hızında esecek.

5 Mart Perşembe günü güneşli ve ılıman bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklık 2 derece. En yüksek sıcaklık 16 derece civarında olacak. Nem oranı %30 ile %70 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 km/sa seviyelerinde bulunacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez kıyafet bulundurmak önemli. Sabah ve akşam serinlik hissedilebilir. Kat kat giyinmek fayda sağlar. Ayrıca yanınızda bir ceket taşımak da hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

Sonuç olarak, 2 Mart Pazartesi günü Ankara'da hava durumu hoş olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişebilir. Yağışlı ve serin günlere karşı hazırlıklı olmanızda fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan yeni açıklama: 'ABD ile müzakere etmeyeceğiz'İran'dan yeni açıklama: 'ABD ile müzakere etmeyeceğiz'
ABD, İran'ın jetlerini ve İHA’larını böyle vurduABD, İran'ın jetlerini ve İHA’larını böyle vurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.