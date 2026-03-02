Ankara Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Mart 2026 Pazartesi günü, Ankara'da hava durumu ılıman. Güneşli bir gün bekleniyor. Gün sıcaklıkları 13 ile 14 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında. Öğle saatlerinde 11 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 ile 7 derece arasında olacak. Nem oranı %46 ile %92 arasında değişiyor. Rüzgar güneybatıdan 14 km/sa hızla esecek.

Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün. Yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı. Sabah ve akşam serinlik hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 3 Mart Salı günü yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık -1 derece olacak. En yüksek sıcaklık ise 10 derece civarında. Nem oranı %40 ile %88 arasında değişecek. Rüzgar hızı 9 km/sa seviyelerinde kalacak.

4 Mart Çarşamba günü yağışlı hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık -1 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı %37 ile %74 arasında seyredecek. Rüzgar 7 km/sa hızında esecek.

5 Mart Perşembe günü güneşli ve ılıman bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklık 2 derece. En yüksek sıcaklık 16 derece civarında olacak. Nem oranı %30 ile %70 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 km/sa seviyelerinde bulunacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez kıyafet bulundurmak önemli. Sabah ve akşam serinlik hissedilebilir. Kat kat giyinmek fayda sağlar. Ayrıca yanınızda bir ceket taşımak da hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

Sonuç olarak, 2 Mart Pazartesi günü Ankara'da hava durumu hoş olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişebilir. Yağışlı ve serin günlere karşı hazırlıklı olmanızda fayda var.