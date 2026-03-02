“Ben Hollandalı Özgür” diyerek aramış! 'Suriyeli çocuk' yıkamacı kurşunladı

İstanbul’da “Hollandalı Özgür” lakabıyla bilinen Özgür Tokaç’ın lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Esenyurt ve Zeytinburnu’nda peş peşe gerçekleşen silahlı saldırılarla bağlantılı olduğu öne sürülen 17 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüphelilerden 7’si tutuklu bulunuyor.

5 AYRI SALDIRI İDDİASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün Esenyurt ve Zeytinburnu’nda toplam 5 ayrı silahlı eylemle ilişkilendirildiği belirtildi. Dosya, Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Halk TV yazarı gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre 32 yaşındaki Özgür Tokaç, 2019 yılında İstanbul Gazi Mahallesi’nde 17 yaşındaki Anıl Polat ve Ulaş Bal’ın hayatını kaybettiği silahlı çatışmada da şüpheliler arasında yer aldı. Tokaç’ın yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı ve Hollanda’da olduğu tahmin ediliyor.

BORÇ TARTIŞMASI KANLI BİTTİ İDDİASI

İddialara göre E.F. isimli kişi, dijital para işi için aldığı borcu ödeyemedi. 280 bin dolara ulaştığı belirtilen borca karşılık 70 bin dolarlık bir ev verildiği, kalan miktarın ödenmemesi üzerine tahsilat işinin Tokaç’a bırakıldığı öne sürüldü.

19 Haziran 2025’te E.F.’ye silahlı saldırı düzenlendiği ve iki bacağından vurulduğu kaydedildi. 25 Haziran’da yabancı numaradan aranarak, “Ben Hollandalı Özgür. Borcunu ne zaman ödeyeceksin?” denildiği iddia edildi. İki gün sonra ise küfür ve tehdit içerikli bir arama daha yapıldığı aktarıldı.

OTO YIKAMACIYA KURŞUN YAĞMURU

Aynı gün E.F.’nin kuzeni M.E.F.’ye ait Esenyurt’taki oto yıkamacı da hedef oldu. Çalıntı motosikletle gelen saldırganların araçtan inmeden ateş açtığı, işçi A.K.’nın sırtından vurulduğu belirtildi. Ateş eden kişinin İ.H. adlı Suriyeli bir çocuk olduğu iddiası dosyaya yansıdı.

EMLAKÇIYA 10 EL ATEŞ

8 Temmuz 2025’te ise E.A. ve kardeşi A.F.’ye ait emlak ofisine motosikletli iki saldırgan tarafından 10 el ateş açıldığı bildirildi. Olay sırasında içeride kahvaltı yapan A.F.’nin yere yatarak kurtulduğu, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Çalıntı motosikleti M.Ç.’nin kullandığı, silahı ise A.G.’nin ateşlediği öne sürüldü.

A.F. ifadesinde, “Daha önceki kurşunlama ve yaralamalar nedeniyle çevremi kontrol ediyordum. Silah sesini duyunca hemen yere yattım” dedi.

“65 BİN TL ALACAĞIZ” İFADESİ

Aynı gün Zeytinburnu’nda bulunan Dostlar Çay Evi de kurşunlandı. Motosikleti kullanan O.B. ile ateş eden A.A.M.’nin Suriyeli olduğu belirtildi. O.B.’nin ifadesinde, “Dükkanın duvarına ya da camına iki kurşun atacağız, ikimiz de 65 bin TL alacağız” denildiğini, kendisine yalnızca motosiklet sürmesinin söylendiğini anlattığı aktarıldı.

AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üyelik”, “öldürmeye teşebbüs”, “nitelikli yaralama”, “yağma”, “silahla tehdit” ve “mala zarar verme” suçlamaları yer aldı. Yedisi tutuklu, biri yakalamalı toplam 17 şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.