Ankara Hava Durumu! 02 Mayısıs Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da hava durumu bulutlu. Tarih 2 Mayıs 2026 Cumartesi. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8 - 9 derece arasında olacak. Gece ise 4 - 5 derece civarında seyredecek. Rüzgar hızı 10 km/s olacak. Bu hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir.

Ankara'da bugünkü hava durumu, önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 3 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığı 4 - 5 derece olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. 4 Mayıs Pazartesi günü sıcaklık 3 - 4 derece arasında olacak. Yağmurlu hava koşulları devam edecek. 5 Mayıs Salı günü de sıcaklık aynı seviyelerde kalacak. Düşük hava sıcaklıkları ve yağmurlu koşullar hakim olacak.

Bu hava koşullarına hazırlıklı olmak önem taşıyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edebilirsiniz. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Şemsiyelerle ıslanmaktan korunabilirsiniz. Düşük sıcaklıklar, özellikle çocuklar ve yaşlılar için risk oluşturabilir. Ek önlemler almanız gereklidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumada etkili olacaktır.