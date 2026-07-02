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Ankara Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Bugün Ankara'da hava sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 33-34 derece dolaylarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 19-20 derece arasında kalacak. Nem oranı %20-30 seviyelerinde, rüzgar hızı ise 6-10 km/saat kadar olacak. Yağış ihtimali %0-10 oranında. Temmuz ayındaki sıcak hava koşulları için önlemler almak önemli, özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalacaklar gölgelik alanlarda durmalı ve bol su içmelidir.

Ankara Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Ankara hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü, Ankara'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33 - 34 derece olacak. Gece ise sıcaklık 19 - 20 derece arasında seyredecek. Nem oranı %20 - %30 seviyelerinde. Rüzgar hızı 6 - 10 km/saat arasında olacak. Yağış olasılığı %0 - %10 düzeyinde. Yani, yağışsız bir gün geçireceğiz.

Bu sıcak ve güneşli hava, Ankara'nın karasal iklimini yansıtıyor. Temmuz ayında tipik hava koşulları bekleniyor. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 31 - 32 derece olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü 29 - 30 derece civarında olması tahmin ediliyor. 5 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 28 - 29 derece olacak. Gece sıcaklıkları 17 - 18 derece arasında değişecek.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekiyor. Gölgelik alanlarda kalmak, bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler giymek de yararlı olacaktır. Ayrıca, güneşe çıkarken güneş kremi kullanmak faydalıdır. Başınızı korumak için şapka takmak da önemli. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Gerektiğinde serin ortamlarda dinlenmek sağlık açısından faydalıdır.

Ankara'da bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecekler, uygun önlemleri almalıdır. Bu, güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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