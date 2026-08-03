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Ankara Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü sıcaklık gün içinde 34-35 derece arasında seyrediyor. Güneşli hava ve düşük nem oranı, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Güneş ışınları dik açılarla geldiği için, güneş koruyucu ürünlerin kullanımı ve bol su tüketimi büyük önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek. Öğle saatlerinde güneşten korunmak amacıyla dikkatli olunmalı.

Ankara Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 3 Ağustos 2026 Pazartesi. Ankara'da gündüz sıcaklıkları 34 - 35 derece olacak. Gece saatlerinde ise 16 - 18 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgarlar hafif esintiler şeklinde esecek. Saatte 10 - 15 kilometre hızla ilerleyecek.

Bu sıcaklıklar, Ankara'nın yaz koşullarına uygun. Özellikle öğle saatlerinde açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum var. Güneş ışınları dik açıyla gelirken, güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemli. Bol su tüketimi de gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 4 Ağustos Salı güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 34 - 35 derece civarında kalacak. 5 Ağustos Çarşamba ise sıcaklık 35 - 36 dereceye yükselecek. Yine güneşli bir gün olacak. 6 Ağustos Perşembe de hava sıcaklığı 35 - 36 derece arasında seyredecek. Güneşli bir hava hakim olacak. 7 Ağustos Cuma günü de benzer sıcaklıklar görülecek. 34 - 35 derece civarında olacak.

Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için etken. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için, güneş koruyucu ürün kullanmak gerekli. Bol su tüketimi de önemlidir. Öğle saatlerinde dışarıda kalanlar, güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanabilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır.

Gelecek günlerde Ankara'da hava sıcak ve güneşli. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneşten korunma önlemlerini almalı. Bol su içerek bu sıcak günleri daha rahat geçirebilirler.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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