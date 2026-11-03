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Ankara Hava Durumu! 03 Kasım Salı Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 3 Kasım 2026 tarihlerinde hava durumu ılımlı ve parçalı bulutlu geçiyor. Gündüz sıcaklığı 22 dereceye kadar çıkabilirken, aniden meydana gelebilecek yağışlara dikkat etmek gerekiyor. Dışarı çıkmayı planlayanların yanlarında şemsiye bulundurmaları öneriliyor. Sonbaharın keyfini çıkarırken, hava koşullarındaki değişim nedeniyle giysi tercihlerine özen göstermekte fayda var. Kalın giyinmek ve güncel hava durumunu takip etmek önem taşıyor.

Ankara Hava Durumu! 03 Kasım Salı Ankara hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 3 Kasım Salı 2026 tarihinde Ankara'da hava durumu ılımlı geçiyor. Güne 19 derece civarında bir sıcaklıkla başlanması bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 22 dereceye kadar çıkabilir. Hava koşulları genel olarak parçalı bulutlu. Güneş ara ara kendini gösteriyor. Aniden bastıran yağışlar olabilir. Dışarı çıkmayı planlayanların tedbirli davranmaları önerilir.

Ankara'daki hava durumu, sonbaharın son günlerinin tadını çıkarmak için uygun. Hafif rüzgarlar, dışarıda vakit geçirenleri rahatsız etmiyor. Şehirde gezmek için ideal bir atmosfer oluşmuş. Bugünkü hava göz önünde bulundurulduğunda, dış mekan etkinliklerine yönelmek tavsiye ediliyor. Şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin keyfini çıkarmak önemlidir. Ani yağışlara karşı bir şemsiye veya hafif bir kaban almak, günü daha konforlu hale getirebilir.

Önümüzdeki günlerde dikkat çekici bir değişim olabilir. Haftanın ortalarına yaklaşırken sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Hava şartları daha serin bir hale gelecek. Ortalama sıcaklıklar 15 ila 18 derece arasında değişebilir. Gece sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. Dışarı çıkarken kalın giyinmek önem kazanıyor. Sonbahar mevsimi değişken hava koşulları getirebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek gerekebilir.

Ankara'da hava koşullarını dikkate almak faydalıdır. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda hava durumunu göz önünde bulundurun. Bu, sağlığınızı korur ve keyifli bir gün geçirmenizi sağlar. Serin akşamlara hazırlıklı olmak önemlidir. Gün içinde konforlu bir deneyim yaşamak için gerekli. Hava durumu değişikliklerini izlemek, keyifle vakit geçirebilmenizi sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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