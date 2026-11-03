İstanbul merkezli iki ayrı operasyon! Torbacılara ve sahte para şebekesine baskın

Soruşturmanın ilk ayağında, sokak satıcısı olarak bilinen torbacılara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 49 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerden 31'i hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

3 İLDE SAHTE PARA OPERASYONU

Başsavcılık tarafından yürütülen diğer soruşturma kapsamında ise sahte Türk lirası, dolar ve euroyu piyasaya sürdüğü belirlenen şüpheliler hedef alındı.

15 şüpheliye yönelik İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İki ayrı soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır