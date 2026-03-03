Ankara Hava Durumu! 03 Mart Salı Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da hava durumu parçalı bulutlu. Bugün, 3 Mart 2026 Salı. Gün boyunca sıcaklık 13 ile 1 derece arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmek faydalı olacaktır.

Gelecek günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 4 Mart Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 10 ile -5 derece arasında değişecek. 5 Mart Perşembe günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 12 ile -1 derece arasında olacak. 6 Mart Cuma günü hava bulutlu ve güneşli arası olacak. Sıcaklıklar 11 ile -2 derece arasında seyredecek. 7 Mart Cumartesi günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 7 ile -2 derece arasında değişecek.

Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşeceğini unutmamalıyız. Kat kat giyinmek faydalı olabilir. Yanınızda bir şal veya atkı bulundurmak iyi bir fikir. Güneşli saatlerde dışarı çıkarken güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin. Bu, cildinizi korumaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde şemsiye veya rüzgar geçirmeyen bir mont tercih etmek yararlı olabilir.

Ankara'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak daha konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.