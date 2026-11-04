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Ankara Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 4 Kasım 2026'da hava durumu ılımandır. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecektir. Hafif bir serinlik ile güne başlanırken, öğle saatlerinde sıcaklığın artması beklenmektedir. Akşam saatlerinde ise hafif soğuk hissedilecektir. Gün içerisinde rahat kıyafetler giymek tavsiye edilmektedir. Dışarıda vakit geçirmek için keyifli bir atmosfer mevcutken, hava koşullarının değişebileceği unutulmamalıdır.

Ankara Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 4 Kasım 2026 tarihinde Ankara'da hava durumu ılımandır. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Şehir, güne hafif bir serinlikle başlıyor. Öğle saatlerine doğru sıcaklık artabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık düşmesi bekleniyor. Hafif bir hırka veya ceket almak iyi bir fikir olacaktır. Havanın durumu, güneşin arasıra bulutlarla kaplanması ile hoş bir atmosfer yaratıyor. Dışarıda vakit geçirmek keyifli olacaktır.

Ankara hava durumu tahminleri, önümüzdeki günlerde de merak ediliyor. Kış mevsimi yaklaşırken, hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 17 ile 21 derece arasında olacağı öngörülüyor. Akşam saatlerinde soğuk havanın etkisi hissedilecektir. Gün içerisinde rahat kıyafetler giyilebilir. Ancak akşam için katmanlı giyinmek akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde yerel olarak hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiyenizi almanızda fayda var. Hava durumunun değişebileceğini unutmamalıyız. Özellikle hava koşulları kötüleşebilir. Rüzgarlı günlerde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmalısınız. Açık havada yapılacak etkinlikler için alternatif planlar oluşturmak önemlidir.

Bugünkü hava durumu ile birlikte, Ankara'daki genel durumu göz önünde bulundurarak kıyafet seçimlerinizi ayarlayabilirsiniz. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemek gününüzü daha verimli hale getirebilir. Sağlık ve konforu dikkate alarak hareket etmek, hava şartlarından en iyi şekilde yararlanmanıza olanak sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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