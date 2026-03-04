HABER

Ankara Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da hava durumu 4 Mart 2026 tarihinde genel olarak güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 10 dereceyi bulurken, gece 0 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değişiklikleri yaşanacak. Perşembe günü 13 derece, Cuma günü ise 12 derece civarında olacak. Cumartesi günü ise sıcaklık 8 dereceye gerileyecek. Bu dönemde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önem taşıyor. Kat kat giyinmek faydalı.

Seray Yalçın

Bugün, 4 Mart 2026 Çarşamba günü, Ankara'da hava durumu genel olarak güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 0 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Bu durum, mevsim normallerine uygun bir hava koşulunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz değişkenlik gösterecek. Perşembe günü sıcaklık 13 dereceye yükselecek. Gün az bulutlu geçecek. Cuma günü sıcaklık 12 derece civarında olacak. Ancak hava bulutlu hale gelecek. Cumartesi günü ise sıcaklık 8 dereceye düşecek. Hava oldukça bulutlu olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha düşük sıcaklıklar beklenmektedir. Kat kat giyinmek ve yanınızda mont bulundurmak faydalı olacaktır. Hava bulutlu ve rüzgarlı olduğunda, açık hava etkinliklerinizi planlarken bu durumu dikkate almanızda fayda var.

Ankara'da bugün ve gelecek günlerde hava durumu genel olarak ılıman olacak. Ancak, ani hava değişikliklerine karşı tedbirli olmak gerekir. Planlarınızı bu duruma göre yaparsanız, daha konforlu bir hafta geçirebilirsiniz.

