Ankara Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 4 Şubat 2026 tarihinde kış şartları etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıkları gün içinde 0 ile 9 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde 0 derece civarında hissedilecek sıcaklık, ilerleyen saatlerde 9 dereceye yükselebilir. Çok bulutlu havanın yanı sıra, önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu devam edecek. Kalın giyinmek ve su geçirmez ayakkabı kullanmak, soğuk günlerde sağlığı korumak için önemli.

Simay Özmen

Bugün, 4 Şubat 2026 Çarşamba, Ankara'da hava durumu kış mevsimini yansıtıyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 9 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 0 derece civarında olacak. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 9 dereceye kadar yükselecek. Hissedilen sıcaklık ise -3 derece civarında olacak. Soğuk ve bulutlu bir gün bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Şubat Perşembe günü, hava sıcaklıkları 6 ile 12 derece arasında değişecek. Çok bulutlu bir hava durumunun hakim olması bekleniyor. 6 Şubat Cuma günü, zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. Sıcaklıklar 6 ile 9 derece arasında olacak. 7 Şubat Cumartesi günü, kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 3 ile 13 derece arasında değişecek.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olacağı önemli. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar da olası yağışlardan korunmak için gereklidir. Düşük sıcaklıkların olduğu saatlerde, yaşlılar ve çocuklar için ek önlemler almak önemlidir. Hazırlıklı olmak, hava koşullarına uygun giyinmek günün keyfini çıkarmak adına önemlidir.

