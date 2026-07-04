Ankara Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün 4 Temmuz 2026 Cumartesi. Ankara'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 - 32 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 16 - 19 derece arasında bekleniyor. Nem oranı %60 civarında bulunacak. Rüzgar hızı 5 - 10 km/saat arasında değişecek. Bu sıcaklık değerleri, Ankara'nın karasal ikliminin Temmuz ayındaki tipik özelliklerine yakın.

Pazar günü, 5 Temmuz 2026'da hava sıcaklığı 25 - 28 derece arasında olacak. Hava koşullarının genel olarak güneşli geçmesi bekleniyor. Pazartesi günü, 6 Temmuz 2026'da hava sıcaklığı 24 - 28 derece civarında olacak. Hava koşullarının parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor. Salı günü, 7 Temmuz 2026'da hava sıcaklığı 25 - 29 derece olacak. Hava koşullarının az bulutlu olması bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunması önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Bol su içmek de gereklidir. Ayrıca, sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları fazla önemlidir. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurması faydalı olacaktır. Uygun önlemler almak önem taşır.