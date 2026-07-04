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Ankara Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 30-32 derece arasında, gece ise 16-19 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %60 civarında bulunacakken, rüzgar hızı 5-10 km/saat arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de devam edecek sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun önlemler alınmasını gerektiriyor. Güneşten korunmak, bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek önemli.

Ankara Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 4 Temmuz 2026 Cumartesi. Ankara'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 - 32 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 16 - 19 derece arasında bekleniyor. Nem oranı %60 civarında bulunacak. Rüzgar hızı 5 - 10 km/saat arasında değişecek. Bu sıcaklık değerleri, Ankara'nın karasal ikliminin Temmuz ayındaki tipik özelliklerine yakın.

Pazar günü, 5 Temmuz 2026'da hava sıcaklığı 25 - 28 derece arasında olacak. Hava koşullarının genel olarak güneşli geçmesi bekleniyor. Pazartesi günü, 6 Temmuz 2026'da hava sıcaklığı 24 - 28 derece civarında olacak. Hava koşullarının parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor. Salı günü, 7 Temmuz 2026'da hava sıcaklığı 25 - 29 derece olacak. Hava koşullarının az bulutlu olması bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunması önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Bol su içmek de gereklidir. Ayrıca, sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları fazla önemlidir. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurması faydalı olacaktır. Uygun önlemler almak önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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