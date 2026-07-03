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İstanbul'daki erkeklerin kabusu olmuştu: Tacizci kadın yakalandı

İstanbul'da bir kadının birbiri ardına çıkan taciz videoları sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen 30 yaşındaki Z.E.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul'daki erkeklerin kabusu olmuştu: Tacizci kadın yakalandı

İstanbul'da yaşanan ve kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemi olan olayda İddiaya göre mağaza ve iş yerlerini dolaşarak ürün satma bahanesiyle içeri giren bir kadın, gözüne kestirdiği erkek çalışanları taciz etti. Farklı ilçelerde yaşanan olaylar güvenlik kameralarına yansırken, görüntüler kısa sürede büyük tepki çekti.

EMNİYET EKİPLERİ O KADININ PEŞİNE DÜŞTÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine girip erkeklere tacizde bulunduğuna dair görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşılan kadının yakalanması için çalışma yaptı.

İstanbul daki erkeklerin kabusu olmuştu: Tacizci kadın yakalandı 1

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli Z.E'yi (30) gözaltına aldı.

İstanbul daki erkeklerin kabusu olmuştu: Tacizci kadın yakalandı 2

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK İDDİASI

İşlemleri için emniyete götürülen şüpheli kadının, psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürüldü.

İstanbul daki erkeklerin kabusu olmuştu: Tacizci kadın yakalandı 3

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İstanbul cinsel taciz
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