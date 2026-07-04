Cinayet anı kamerada! Kartal'daki dehşetin yeni görüntüleri

Kartal'daki dehşete düşüren olay, 23 Haziran günü Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşi ve çocuğuyla birlikte bir yakınının evinde yaşayan Celal Düzgider ile sokakta oturan Niyazi Tanyeli arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine bıçağını çıkaran Düzgider, Tanyeli'yi boğazından yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandığı belirlenen Niyazi Tanyeli ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tanyeli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi saldırıda kullandığı bıçak ile beraber yakaladı.

17 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Celal Düzgider'in 17 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET KAMERADA

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, apartmanın önünde oturan Niyazi Tanyeli ile Celal Düzgider arasında başlayan tartışmanın kısa sürede büyüdüğü görüldü. Görüntülerde, Tanyeli'nin eline aldığı sopayla Düzgider'in üzerine yürüdüğü, bunun üzerine şüphelinin yeniden eve girdiği, kısa bir süre sonra dışarı çıkarak Tanyeli'yi bıçakladığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır