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Ankara Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 5 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gün içerisinde hava sıcaklığı 35-36 derece arasında seyredecek. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalanlar için zorlayıcı olabilir. 6 ve 7 Ağustos'ta sıcaklıklar 36-38 dereceye çıkacak. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmesi, hafif giysiler tercih etmesi ve güneşten korunması öneriliyor. Sağlık için serin ortamlarda kalmak da önem taşıyor.

Ankara Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Ankara'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklığı 35-36 derece civarında olacak. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde sürecek. 6 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 36-37 derece arasında olması bekleniyor. 7 Ağustos Cuma günü ise sıcaklıkların 37-38 dereceye yükseleceği tahmin ediliyor. 8 Ağustos Cumartesi günü de hava sıcaklığı 37 derece civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlemler alması gerekiyor. Bol su tüketimi yapmak önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalınması önerilmektedir.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Planlama yaparken hava koşullarını dikkate almak önemlidir. Gerekli önlemleri alarak dışarı çıkmak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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