Ankara Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Hava durumu, 5 Haziran 2026 Cuma günü, Ankara'da karışık olacak. Gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 28 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise 15 ile 16 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı 1 ile 3 km/saat arasında değişecek.

Bu tür hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Ani yağışlar ve gök gürültüsü, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için risk taşır. Hava durumunu yakından takip etmek önemlidir. Planlarınızı esnek tutmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 6 Haziran Cumartesi günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 27 derece civarına yükselecek. Gece ise 14 ile 15 derece arasında kalacak. 7 Haziran Pazar günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 29 dereceye kadar çıkacak. Gece saatlerinde 16 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli kontrol etmek, planlarınızı güncellemenize yardımcı olur. Bu şekilde olumsuz hava koşullarından etkilenme riskiniz azalır.