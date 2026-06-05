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Ankara Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Ankara, 5 Haziran 2026 tarihinde karışık hava koşullarıyla karşı karşıya kalacak. Gök gürültülü sağanak yağışlar gün boyunca etkili olacak. Sıcaklık gündüz 28 dereceye çıkacakken, gece 15 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekli. Hava durumu düzenli olarak takip edilmeli, planların esnek tutulması önerilmektedir. 6 Haziran'da bazı bölgelerde yağışlar bekleniyor.

Ankara Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Ankara hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Hava durumu, 5 Haziran 2026 Cuma günü, Ankara'da karışık olacak. Gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 28 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise 15 ile 16 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı 1 ile 3 km/saat arasında değişecek.

Bu tür hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Ani yağışlar ve gök gürültüsü, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için risk taşır. Hava durumunu yakından takip etmek önemlidir. Planlarınızı esnek tutmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 6 Haziran Cumartesi günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 27 derece civarına yükselecek. Gece ise 14 ile 15 derece arasında kalacak. 7 Haziran Pazar günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 29 dereceye kadar çıkacak. Gece saatlerinde 16 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli kontrol etmek, planlarınızı güncellemenize yardımcı olur. Bu şekilde olumsuz hava koşullarından etkilenme riskiniz azalır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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