Ankara Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 5 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu kapalı ve bulutlu geçiyor. Sıcaklık 4 ile 7 derece arasında değişecekken, nem oranı yüksek olacak. Gün içinde hafif çiseleyen yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu 0 ile 11 derece arasında dalgalanacak. Ayrıca, kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar giyilmesi öneriliyor. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı koruyacaktır.

Seray Yalçın

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe. Ankara'da hava durumu kapalı ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 7 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 11 km/saat civarında seyredecek. Bu koşullar altında hafif çiseleyen yağışlar görülebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 6 Şubat Cuma günü sıcaklık 0 ile 8 derece arasında olacak. Kapalı ve bulutlu hava devam edecek. 7 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı 1 ile 10 derece arasında değişecek. Yine kapalı ve bulutlu hava hakim olacak. 8 Şubat Pazar günü sıcaklık 2 ile 11 derece arasında olursa hafif çiseleyen yağışlar görülebilir.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olacak. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez mont kullanmak önemlidir. Böylece ıslanmaktan korunabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur. Aynı zamanda günlük aktivitelerinizi daha konforlu hale getirir.

