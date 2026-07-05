Ankara Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Temmuz 2026 Pazar günü, Ankara'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24 - 25 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 15 - 16 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %58 civarında olacak. Rüzgar hızı 22 - 23 km/saat seviyelerinde usulca esecek. Bu sıcaklıklar, Ankara'nın Temmuz ayı için tipik olan 31 - 18 derece aralığının biraz altında kalıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 26 - 27 derece civarında olacak. 7 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 27 - 28 derece olarak tahmin ediliyor. Bu değerler de Ankara'nın Temmuz ayındaki ortalamaların altında.

Ankara'nın bu dönem için normal sıcaklık aralığı, 31 - 18 derece arasında değişiyor. Bununla birlikte, mevcut sıcaklıklar bu aralığın hayli altında kalıyor. Bu durum, yaz mevsiminin genel eğilimlerinden farklılık arz ediyor.