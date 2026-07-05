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Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle! Hepsi görevden alınacak

Mutlak butlan kararının hemen ardından 'arınma' vurgusuyla göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle geliyor. Genel merkezi otorite görmeyen tüm ilçe başkanları görevden alınacak. Özgür Özel'den de dikkat çeken bir talimat geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle! Hepsi görevden alınacak
Ufuk Dağ

Mutlak butlan kararından sonra en hareketli günleri yaşayan siyasi parti tartışmasız CHP oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den peş peşe kritik hamleler geliyor. Genel Merkez'in kararlarını tanımayan ilçe başkanları için harekete geçen Kılıçdaroğlu'nun ilçe başkanları dahil çok sayıda görevden almaya imza atması bekleniyor. Özgür Özel ise yeni atanan il başkanları için destekçilerine mesaj gönderdi.

Kılıçdaroğlu ndan yeni hamle! Hepsi görevden alınacak 1

HEPSİ GÖREVDEN ALINACAK

Salı günü gerçekleştirilen MYK toplantılarında ise şimdiye kadar 36 il başkanı görevden alındı, 11'inin ise kesin ihraç talebi ile disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. Arınma operasyonu ilçe başkanlıklarına kadar uzandı. Sabah'ta yer alan habere göre genel merkeze isyan bayrağı açan tüm ilçe başkanları rapor edilerek görevlerinden alınacak. Bu süreçte genel merkezin otoritesini kabul ederek parti yönetiminden yana saf tutan ilçe başkanlıklarıyla da yola devam edilecek.

ÖZEL'DEN 'İŞBİRLİĞİ YAPMAYIN" TALİMATI

Diğer taraftan Özgür Özel'in, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu üzerinden il başkanlarına "Yeni il başkanlarıyla işbirliği yapmayın" diyerek uyardığı öne sürülüyor. Partili kaynaklar, "Örgütün hiçbir kademesinde çift başlılığa ve otorite boşluğuna izin vermeyeceğiz" vurgusunu yapıyor.

Kılıçdaroğlu ndan yeni hamle! Hepsi görevden alınacak 2

SON MYK'DA NE OLMUŞTU?

CHP'de 26 il başkanı ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanları görevden alındı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında o illeri açıklamıştı.

Sarı, Ağrı ve merkez ilçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve merkez ilçesi, Samsun, Sivas ve Tunceli'de il başkanları, il yöneticileri ve il disiplin kurulunun görevden alındığını aktarmıştı.

6 İLE YENİ ATAMA

6 ilde ise yeni il başkanlarına görev verdiklerini dile getiren CHP'li Sarı, şöyle devam etti:

"Batman için Yılmaz Özkanat, Çanakkale için Koray Akkılıç, Mardin için Mahmut Duyan, Osmaniye için Rıza Tekerek, Niğde için Tevfik Caymaz ve Tunceli için de Kemal Özcan arkadaşımıza görev verdik. 26 ilimizde bir görevden alma söz konusu. Bunların 7'sinin il başkanı nezdinde disipline sevki söz konusu. 26 ilin 6'sında ise yeni görevlendirme söz konusu."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
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