HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yaşı 14 suç kaydı 470! Yine yakalandı, yine serbest bırakıldı

İstanbul Şişli'de yan kesicilik yapan 14 ve 15 yaşındaki iki şüpheli suç üstü yakalandı. Birinin 470 suç kaydı çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı.

Yaşı 14 suç kaydı 470! Yine yakalandı, yine serbest bırakıldı

Şişli'de, şüpheliler H.Ö. (14) ve A.K. (15), yankesicilikle cep telefonu çalarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan H.Ö.'nün 470 ve A.K.'nin ise 74 suç kaydının bulunduğu, ayrıca 'hırsızlık'tan da arandığı belirlendi. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşı 14 suç kaydı 470! Yine yakalandı, yine serbest bırakıldı 1

TAKİPTEYKEN HIRSIZLIK YAPTILAR

Olay, 1 Temmuz saat 19.30 sıralarında Pangaltı mevkiindeki Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği ekipleri, yüzleri kapalı şekilde dolaşan H.Ö. ile A.K.'yi şüpheli hareketleri nedeniyle takibe aldı. Bir süre izlenen 2 şüphelinin, takip ettikleri bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığını gören polis ekipleri müdahale etti.

Yaşı 14 suç kaydı 470! Yine yakalandı, yine serbest bırakıldı 2

Polisleri fark eden 2 şüpheli koşarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında çaldıkları cep telefonunu yere atan şüpheliler, kısa süren takibin ardından yakalandı. Ekip aracına bindirilmek istendikleri sırada direndikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanma anları güvenlik kamerasına da yansıdı.

Yaşı 14 suç kaydı 470! Yine yakalandı, yine serbest bırakıldı 3

MAHKEME YİNE SERBEST BIRAKTI

Emniyette yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgularında H.Ö.'nün 470, A.K.'nin ise 74 suç kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca A.K.'nin, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan ifadesinin alınmasına yönelik arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. ile A.K., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşı 14 suç kaydı 470! Yine yakalandı, yine serbest bırakıldı 4

Yaşı 14 suç kaydı 470! Yine yakalandı, yine serbest bırakıldı 5

Yaşı 14 suç kaydı 470! Yine yakalandı, yine serbest bırakıldı 6

Yaşı 14 suç kaydı 470! Yine yakalandı, yine serbest bırakıldı 7

Yaşı 14 suç kaydı 470! Yine yakalandı, yine serbest bırakıldı 8

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle! Hepsi görevden alınacakKılıçdaroğlu'ndan yeni hamle! Hepsi görevden alınacak
Trump ile Putin'den 1,5 saatlik telefon görüşmesi!Trump ile Putin'den 1,5 saatlik telefon görüşmesi!

Anahtar Kelimeler:
Hırsız Şişli yankesicilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.