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Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir markete 3 gün kapatma cezası

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu tespit edilen bir zincir market, 3 gün süreyle kapatıldı.

Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir markete 3 gün kapatma cezası

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik gerçekleştirdiği rutin denetimlerde halk sağlığını tehdit eden ürünlere geçit vermiyor.

Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir markete 3 gün kapatma cezası 1

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER SATAN İŞLETMEYE CEZA*

Ekiplerin son denetiminde bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Yapılan kontrollerin ardından mevzuata aykırı ürünlerin satışa sunulduğu belirlenen market hakkında gerekli yasal işlemler uygulanırken, işletme 3 gün süreyle faaliyetten men edildi.

"DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığının kendileri için öncelikli olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir. Halkımızın sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya müsaade etmiyoruz. Zabıta ekiplerimiz ilçe genelinde denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Kurallara uymayan işletmelere gerekli yasal işlemleri uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Şahinbey market
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