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Emet'te ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Emet'te ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Edinilen bilgilere göre, Köprücek köyü yakınlarında öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye itfaiye ve orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Emet te ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı 1

ORMANLIK ALANA SIÇRAYAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin karadan müdahalesinin yanı sıra yangın söndürme helikopterinin de desteğiyle alevlerin daha geniş bir alana yayılması önlendi ve yangın kontrol altına alındı.

Emet te ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı 2

Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Emet te ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya orman yangını
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