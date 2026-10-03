Edirne'de 'Meriç Alibeyköy Fıstık Hasadı Şenliği' düzenlendi

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı yer fıstığıyla meşhur Alibey köyünde 'Meriç Alibeyköy Fıstık Hasadı Şenliği' düzenlendi. Edirne Valiliği desteğiyle, Trakya Kalkınma Ajansı, Meriç Alibeyköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Edirne Yöresel iş birliğinde düzenlenen şenliğe Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile köylüler katıldı. Tarlada fıstık hasat edilmesiyle başlayan şenlik, Edirne Belediye bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü ile festival alanına gidilmesiyle devam etti. Festival alanındaki açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken, halk oyunları gösterisiyle etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

‘ATA TOHUMUMUZU KORUYARAK MARKALAŞTIRIYORUZ’

Edirne Valisi Yunus Sezer, Alibeyköy fıstığını Türkiye'de çok fazla tanıyan insan olmadığını belirterek, "Daha yeni yeni kendi kabuğunu kırmaya çalışan çok önemli ve değerli bir ürün. İnşallah her sene üzerine koya koya gittiğini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada da özellikle kooperatif üyelerimizin, kadınlarımızın, annelerimizin, ablalarımızın büyük bir alın teri ve emeği var. Aynı zamanda gayreti var. Bugün market raflarında Alibeyköy, Meriç yer fıstığını paketlenmiş şekilde gördüğümüz zaman gerçekten ilimiz adına gurur duyuyoruz. Bugün Alibeyköy yer fıstığımız muadillerine göre neredeyse iki kat daha yüksek fiyatla piyasada karşılık bulabiliyor. Neden bulabiliyor? Çünkü yaklaşık 100 aynı tohumu ekiyoruz ve sadece bu bölgede oluyor bu. Ve muhteşem bir lezzete sahip. Az önce kaymakamımızın bahsettiği gibi protein ve diğer alanlarda da emsallerine göre çok kıymetli. Bizim bir sorumluluğumuz var; ata tohumlarımızı kaybetmeden geleceğe taşımak. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmemiz lazım. Bunu da markalaştırarak yapıyoruz" dedi.

'PAKETLEME TESİSİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Vali Sezer, fıstık paketleme tesisinin de hayata geçirileceğini belirterek, "Geçen seneler çok kısıtlı alanlarda ekim yapılırken artık 2 bin dönümlerin üzerine çıkma hedefinden bahsediyoruz ve bunun da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Yeter ki üretelim, kaliteli üretelim ve bu kalitemizi koruyalım. İnşallah Meriç Alibeyköy fıstığının önü çok açık ve bizler de bunun her aşamasını destekleyeceğiz. Üretiminden paketlemesine ve pazarlamasına kadar her aşamasında bizler sizlerin yanında, sizlere destek olacağız. Allah emeklerinizi zayi etmesin ve bereketli etsin diyoruz. Geçen sene paketleme tesisi için Kalkınma Ajansı'yla beraber çalışma yaptık ve bu sene Kalkınma Ajansı'nın ve İl Özel İdaresi'nin destekleriyle beraber paketleme tesisini de inşallah burada kuruyoruz. Sadece fıstığımız için değil, diğer ürünlerin de paketlenip market raflarında yer alacağını hep beraber göreceğiz. Bunun da hayırlı olmasını diliyoruz. Eleme ve kurutmayı kurmuştuk. Şimdi bu sene de paketleme tesisini kuracağız. Yaklaşık 5,5 milyonluk bir yatırım yapacağız ama bunun piyasadaki karşılığı 18-20 milyon civarında bir değere tekabül ediyor. Önümüzdeki yıllarda inşallah buradaki ekim alanları artar. Markamıza sahip çıkarız ve bunun sadece belli marketlerde değil, Türkiye genelinde her markette, her rafta bunu görme imkânımız olur" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ TÜRKİYE VE DÜNYAYA TANITMAK'

Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, adına festival düzenlenen sarı altın dedikleri yer fıstığının önemli bir ürün olduğunu belirterek, "Bizler bu ata yadigarını yalnızca kuruyemiş olarak değil, aynı zamanda gastronomimizin, mutfak sanatlarımızın ve gıda sanayimizin bir merkezi haline getirmeyi ve başköşesinde görmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz bu hazineyi, az önce belirttiğim gibi, tarladan sofraya her aşamasına katma değer katarak bir marka haline getirip bütün dünyaya ve Türkiye'ye tanıtmaktır. Günümüz sağlıklı yaşam trendlerine bakarak şunu görüyoruz ki katkısız ve protein kaynağı olması sayesinde protein barları üretiminde dahi bu ürünümüzü belki farklı bir kullanım alanı olarak görmeyi hedefliyoruz. Çölyak hastaları, glütensiz beslenen insanlar ve tüketiciler için de yüksek protein kaynağı olarak fıstık unu bu pazarın yeni gözü olmaya adaydır. Sadece iç meyvesini değil, aynı zamanda dış kabuğunu da israf etmeyerek tarımsal kompost üretiminde kullanıp, doğaya saygılı bir biçimde inşallah ürünümüzün bu bereketini kullanmayı hedefliyoruz. Bu değerlerin yaşatılmasında en büyük pay başta kadınlarımız, baş tacı kadınlarımızdır. Kadınlarımız el emeği, göz nuru ürünlerini ekonomik değere dönüştürerek Alibeyköy Kadın Kooperatifi, bizler için bir gurur ve iftihar vesilesidir" ifadelerini kullandı.



'BU YIL KALİTE YÜKSEK, 200-250 KİLO RAKAMLARINI DUYUYORUZ'

Alibeyköy fıstığının coğrafi işaretli bir ürün olduğuna dikkat çeken Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, "Bu yörede emekçi kadınlarımızın alın teriyle, Nasuhbey, Karayusuflu, Alibeyköy'e mahsup olan kumalan arazimizde, bu kıymetli, bereketli topraklarda başka bir ürün olmuyor ama fıstığımız coğrafi işaret aldı. Geçen yıl yağmurlardan dolayı fıstık olmadı maalesef. Ama bu yıl kalite olarak yüksek. 200-250 kilo gibi rakamlar duyuyoruz" dedi.



‘DİĞER KÖYLER DE EKSİN, HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ’

Alibeyköy Muhtarı ve Alibeyköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Demirel, üreticilere çağrıda bulunarak, "Bir harman sezonu geçirdik. Hava muhalefeti dolayısıyla bu yıl biraz ekimimiz kısıtlı oldu. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıl çok çok daha fazla bir ekim olacak. Ben buradan tüm üreticilere sesleniyorum; buradaki yer fıstığımızı diğer köyler de eksin. Biz kooperatif olarak elimizden gelecek her türlü desteği yapacağız. Gerek ürün konusunda, gerek ekipman konusunda kooperatifimiz her geçen gün biraz daha güçleniyor" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından alanda oluşturulan stantlar gezildi, katılımcılara fıstıkla yapılan yiyecekler ikram edildi. Şenlik, çeşitli yarışma, etkinlik ve konserle gün boyu devam etti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır