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Ankara Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Ankara hava durumu nasıl?

6 Kasım 2026 Cuma günü Ankara'da hava durumu, mevsim normallerine yakın seyretmektedir. Gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişkenlik gösterecek. Sabah hafif serinlik hissedilebilirken, öğle saatlerinde ılık hava etkili olacaktır. Bulutlu ve bazen güneşli bir atmosfer mevcut. Ani sıcaklık değişimleri ve hafif rüzgârlar, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmalarını gerektiriyor. Hazırlıklı olmakta fayda var.

Ankara Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Ankara hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 6 Kasım 2026 Cuma günü Ankara'da hava durumu mevsim normallerine yakın seyrediyor. Değişkenlik gösterebilecek bir durum söz konusu. Gün içerisinde beklenen sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Öğle saatleriyle birlikte ılık bir hava etkisini göstermeye başlayacak. Genel olarak bulutlu ve bazen güneşli bir görünüm mevcut. Ancak, gün içinde ani sıcaklık değişimleri hissedilebilir. Serin rüzgârlar da kendini gösterebilir.

Ankara, özellikle mevsim itibarıyla dışarıda vakit geçirilecek bir atmosfere sahip. Bugünkü hava hakkında endişe etmeye gerek yok. Öğle saatlerinde güneşin çıkması, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için güzel bir fırsat sunar. Fakat, sabah ve akşam saatlerinde hafif rüzgârlar var. Bu durum, dışarı çıkarken ince bir ceket almanızı gerektirebilir.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu da dikkat çekiyor. Ankara’nın iklim özellikleri göz önüne alındığında değişken hava bekleniyor. Hafta sonuna yaklaşırken sıcaklıkların 17 derece civarına düşmesi muhtemel. Bulutlu hava şartları devam edebilir. Su buharı ve biraz nem hissedilebilir. Açık havada zaman geçirirken aniden bastırabilecek yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemli.

Bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Dışarıda vakit geçireceklerin birkaç önlem alması iyi olacaktır. Hava ne zaman değişebilir bilinmez. Yanınıza hafif bir yağışa karşı koruyucu bir giysi almanızda fayda var. Bulutlu günlerde güneş ışığının azalabileceğini de unutmamalısınız. Düşük ışık seviyelerine göre aktivitelerinizi planlayabilirsiniz.

Ankara'da bugün ve önümüzdeki günlerde sıcaklıklar dengeli, ama değişkenlikler olabilir. Hava durumunu gözlemlemeye devam etmekte fayda var. Ayrıca doğanın bu keyifli oyununda ayak uydurmak en iyisi olacaktır. Dışarıda bulunmanın tadını çıkarırken hava şartlarını göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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