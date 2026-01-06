HABER

Ankara Hava Durumu! 06 Ocak Salı Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da hava durumu, 6 Ocak 2026 tarihinde güneşli fakat soğuk geçecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 0 ile 2 derece arasında olacakken, öğle saatlerinde 9 ile 10 derecelere çıkması bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden eserek 5 ile 7 kilometre hız yapacak. İlerleyen günlerde sıcaklık 2 ile 11 derece arasında dalgalanacak. Kat kat giyinmek, rüzgardan korunmak için oldukça önemli. Hava durumunu takip etmekte fayda var.

Devrim Karadağ

Bugün, 6 Ocak 2026 Salı günü, Ankara'da hava durumu güneşli olacak. Genellikle soğuk bir gün geçireceğiz. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 0 ile 2 derece arasında bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 9 ile 10 derece arasında seyredecek. Akşam ve gece sıcaklık 2 ile 4 derece arasında olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 5 ile 7 kilometre arasında esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %56 ile %78 arasında değişecek.

Bu gün, Ankara'da güneşli bir hava görülecek. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük. İşe veya okula gidecek olanların sıcak tutan giysiler giymesi önemli. Öğle saatlerinde hava biraz ısınacak. Kat kat giysiler giymek pratik olacaktır. Rüzgarın doğu yönünden esmesi nedeniyle rüzgar geçirmeyen mont veya kaban kullanmak konforlu olur.

Gelecek günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 7 Ocak Çarşamba günü 2 ile 11 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 dereceye çıkacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Rüzgar güney yönünden saatte 7 ile 16 kilometre arasında esecek. Nem oranı %45 ile %71 arasında değişecek.

8 Ocak Perşembe günü sıcaklık 4 ile 13 derece arasında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 dereceye ulaşacak. Akşam ve gece saatlerinde ise 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar yine güney yönünden saatte 7 ile 16 kilometre arasında esecek. Nem oranı %45 ile %71 arasında değişecek.

9 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları -5 ile 6 derece arasında bekleniyor. Gündüzde sıcaklık 6 dereceye kadar çıkacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık -5 dereceye düşecek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 8 ile 14 kilometre arasında esecek. Nem oranı %45 ile %71 arasında dalgalanacak.

Hava sıcaklıklarındaki bu dalgalanmalar, sabah ve akşam saatlerinde hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Gündüz saatlerinde ise hava biraz daha ısınacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı ve yönü de hava hissiyatını etkileyebilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek önemli. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeyi unutmamalıyız.

