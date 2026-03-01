HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Bahçelievler Mahallesi’nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Bahçelievler Mahallesi 5046 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ata Hasan Taşkıran idaresindeki motosiklet, 5044 Sokak kesişimine geldiği esnada, Özkan Arıcı kontrolündeki otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Ata Hasan Taşkıran ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Hamza Sarıçek yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği sokakta inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Antalya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı 1

Antalya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Burdur’da kontrolden çıkan otomobil levhaya çarptıBurdur’da kontrolden çıkan otomobil levhaya çarptı
Sakarya emniyeti zehir tacirlerine geçit vermiyor: 1 tutuklamaSakarya emniyeti zehir tacirlerine geçit vermiyor: 1 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.