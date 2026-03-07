Ankara Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 - 10 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 2 - 3 derece olacak. Rüzgar güney yönünden hafif esecek. Bu nedenle, dışarıda rahat vakit geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman kalacak. 8 Mart Pazar günü sıcaklık 10 - 11 dereceye yükselecek. 9 Mart Pazartesi günü ise sıcaklık 11 - 12 derece olacak. Hafta ortasında sıcaklık 12 - 13 dereceye kadar çıkacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulacak.

Güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için dikkatli olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek iyi bir fikir. Gün ilerledikçe katları çıkararak rahatlayabilirsiniz. Güneş ışığından da faydalanmalısınız. Açık hava etkinlikleri planlayarak vakit geçirebilirsiniz. Ancak, güneşin zararlı etkilerine karşı önlem almayı unutmayın. Özellikle sabah ve akşam serin havaya dikkat edilmelidir.