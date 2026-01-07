HABER

Ankara Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu, genellikle bulutlu bir yapıya bürünerek hafif yağışlar ile geçecek. Gündüz sıcaklık 11 dereceye ulaşacakken akşam 7 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %60 ile %80 arasında değişiklik gösterecek. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmak faydalı olacaktır. Solunum yolu rahatsızlıkları olan bireylerin dikkatli olması önerilmektedir.

Doğukan Akbayır

Bugün, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü, Ankara'da hava durumu genellikle bulutlu. Hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 11 dereceye ulaşacak. Akşam ise sıcaklığın 7 dereceye düşmesi planlanıyor. Gece saatlerinde sıcaklık yaklaşık 6 derece olacak. Hafif yağışlar görülebilir. Rüzgar güneyden esecek. Hızı saatte 7 kilometre olacak. Nem oranı %60 ile %80 arasında değişecek.

Ankara'da hava durumu sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışların etkili olacağı bir gün. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmanız faydalı. Nem oranı yüksek. Bu durum hassas bünyeler için rahatsızlık verebilir. Solunum yolu rahatsızlıkları olanlar dikkatli olmalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 8 Ocak Perşembe günü hafif yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar yine 11 derece civarında kalacak. 9 Ocak Cuma günü karla karışık yağmur ihtimali mevcut. Sıcaklıklar 4 dereceye düşebilir. 10 Ocak Cumartesi günü yollarında hafif yağışlar görülebilir. Sıcaklık 7 derece civarında tahmin ediliyor.

Hava koşullarındaki değişkenlik nedeniyle planlar yaparken hava durumunu kontrol etmelisiniz. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olun. Nem oranı yüksek günlerde solunum yolu rahatsızlıkları olanların daha dikkatli olması önerilir. Gerekirse bir doktora danışmaları faydalı olabilir.

En Çok Aranan Haberler

