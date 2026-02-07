Ankara Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Şubat 2026 Cumartesi, Ankara'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin bir gün olarak bekleniyor. Hava sıcaklığı 4 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar ise saatte 12 kilometre civarında esecek. Gün doğumu saati 07:51'dir. Gün batımı saati ise 18:15 olarak hesaplanmaktadır.

Önümüzdeki günlerde, 8 Şubat Pazar hafif yağmurlu olacak. 9 Şubat Pazartesi alçak bulutlu geçecektir. 10 Şubat Salı gününde ise kısa süreli sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı yine yüksek kalacak. Rüzgarın hızının saatte 12-35 kilometre arasında esmesi tahmin ediliyor.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır. Serin havalarda kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Nemli ortamlarda kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak gereklidir. Hafif yapılı eşyaların rüzgarla savrulabileceği unutulmamalıdır.