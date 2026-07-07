Ankara Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Temmuz 2026 Salı, Ankara'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 27-28 derece civarında olacak. Hava genel olarak açık ve güneşli. Nem oranı %49 seviyelerinde seyrediyor. Rüzgarın hızı ise 15 km/saat civarında kalacak. Bu, Ankara'daki hava durumunun sıcak ve güneşli olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer bir hava durumu bekleniyor. Çarşamba günü sıcaklık 28-29 derece arasında kalacak. Hava açık ve güneşli olacak. Perşembe günü sıcaklık 29-30 dereceye yükselecek. Hava yine açık kalmaya devam edecek. Cuma günü ise sıcaklık 22-23 dereceye gerileyecek. Ancak yine açık bir hava olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için korunmak önemli. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, zararlı etkilerden korunmanıza yardımcı olur. Sıcak havalarda, vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Aynı zamanda yazın tadını çıkarırken rahat etmenizi sağlar.