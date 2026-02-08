HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 8 Şubat 2026 tarihinde hava hafif yağmurlu ve serin geçecek. Sıcaklık 4 ile 10 derece arasında değişirken, 9 Şubat Pazartesi günü hava kısmen bulutlu olacak. 10 ve 11 Şubat tarihlerinde yağışların devam etmesi bekleniyor. Bu süre zarfında dışarı çıkarken uygun kıyafetler giyinmek, şemsiye almak ve hava durumunu takip etmek önemlidir. Ani hava değişikliklerine hazırlıklı olunmalıdır.

Ankara Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Ankara hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

8 Şubat 2026 Pazar günü, Ankara'da hava koşulları hafif yağmurlu ve serin olacaktır. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 4 km/s civarında tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olur. Ayrıca, kat kat giyinmeniz de önemlidir.

9 Şubat Pazartesi günü hava kısmen bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında olacak. 10 Şubat Salı günü yağmurlu hava koşulları devam edecek. Sıcaklık 3 ile 7 derece aralığında kalacak. 11 Şubat Çarşamba günü de yağışlı hava bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 10 derece arasında seyredecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir.

Hava koşullarına hazırlıklı olmak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmelisiniz. Planlarınızı güncel bilgiler ışığında yapmak önemlidir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmelisiniz. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabı kullanmalısınız. Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmayın. Planlarınızı esnek tutmanızda fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldıMeriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldı
Kuvvetli geliyor! Yeni haftada havanın nasıl olacağı belli olduKuvvetli geliyor! Yeni haftada havanın nasıl olacağı belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.