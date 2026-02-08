Ankara Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Ankara hava durumu nasıl?

8 Şubat 2026 Pazar günü, Ankara'da hava koşulları hafif yağmurlu ve serin olacaktır. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 4 km/s civarında tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olur. Ayrıca, kat kat giyinmeniz de önemlidir.

9 Şubat Pazartesi günü hava kısmen bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında olacak. 10 Şubat Salı günü yağmurlu hava koşulları devam edecek. Sıcaklık 3 ile 7 derece aralığında kalacak. 11 Şubat Çarşamba günü de yağışlı hava bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 10 derece arasında seyredecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir.

Hava koşullarına hazırlıklı olmak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmelisiniz. Planlarınızı güncel bilgiler ışığında yapmak önemlidir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmelisiniz. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabı kullanmalısınız. Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmayın. Planlarınızı esnek tutmanızda fayda vardır.