Ankara Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli. Yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 29 - 30 derece civarında olacak. Başkentin yazın sıcak yüzü görülecek. Nem oranı %36 seviyelerinde kalacak. Bu, hava kalitesinin yüksek olduğu anlamına geliyor. Rüzgar, batı yönünden saatte yaklaşık 8 km hızla esecek. Öğle saatlerinde UV endeksi 10 ile ekstrem seviyeye ulaşacak. Dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarına karşı tedbirli olmaları önem taşıyor.

Ankara'da bugün yağış beklenmiyor. Açık ve güneşli bir gün geçireceğiz. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 30 - 32 derece arasında olacak. 10 Temmuz Cuma günü ise 28 - 29 derece civarında seyredecek. Bu değerler yazın ortasında alışık olduğumuz sıcaklıklar.

Sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarına karşı tedbirli olmaları önemlidir. Güneş kremi kullanmak şarttır. Şapka takmak ve bol su içmek zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, sıcak havalarda hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Bu, serin kalmanıza destek olur. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları gerekiyor. Aşırı sıcaklardan korunmaları önemlidir.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemler almak faydalı olacaktır.