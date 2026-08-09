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Ankara Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 32 derece civarında, gece ise 17 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 14 km/saat olarak tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri için uygun olan bu hava koşullarında, bol su içmek ve 10:00 ile 16:00 saatleri arasında gölge alanlarda kalmak hayati önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde sıcak havanın devam etmesi öngörülüyor.

Ankara Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Ankara hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 9 Ağustos 2026 Pazar. Ankara'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 17 derece civarına düşecek. Rüzgar hızı 14 km/saat düzeyinde kalacak. Nem oranı ise %44 civarında ölçülecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Ancak, aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini unutmamalıyız. Bol su içmeye özen gösterilmesi gerekiyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, gölge alanlarda durmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 10 Ağustos Pazartesi günü sıcaklığın 32 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 11 Ağustos Salı günü 32 derece, 12 Ağustos Çarşamba günü ise 33 derece olması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 17-18 derece arasında değişecek. Bu dönemde güneşli ve sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekecek. Gün boyunca bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmak faydalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve uygun kıyafetler giymek de cilt sağlığı açısından önem taşır.

Ankara'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli bir hava olacak. Ayrıca, önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemler alması önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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