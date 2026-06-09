Ankara Hava Durumu! 09 Haziran Salı Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Haziran 2026 Salı günü, Ankara'da hava durumu keyifli. Gündüz sıcaklığı 26 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %68 seviyesinde. Rüzgar hızı 9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün genelinde hava güneşli olacak.

Ankara'nın karasal iklimine bakıldığında, Haziran ayı sıcaklıkları gündüz 27 derece, geceleri ise 15 derece civarındadır. Bugünkü hava durumu, ortalama koşullara yakın.

Önümüzdeki günlerde hava ılıman kalacak. Çarşamba günü 10 Haziran'da hava sıcaklığının 25 derece olması bekleniyor. Perşembe günü 11 Haziran'da sıcaklık 28 dereceye yükselecek. Cuma günü 12 Haziran'da sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Hava durumu önümüzdeki günlerde sıcak olacak.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirecekler için güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek gerekir. Hava sıcaklıkları arttıkça, klima veya vantilatör kullanımının da artması bekleniyor. Bu cihazların düzenli bakımları enerji verimliliği sağlar.

Ankara'da 9 Haziran 2026 Salı günü hava durumu güzel ve ılımandır. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Güneşten korunmak ve serinletici önlemler almak faydalı olacaktır.