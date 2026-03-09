HABER

Ankara Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

9 Mart 2026 tarihinde Ankara'da hava durumu oldukça elverişli. Açık ve güneşli bir gün, sıcaklık 10-11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde sıcaklık 0-3 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 10 Mart'ta sıcaklık 12-13 derece, 11 Mart'ta ise 15-16 dereceye yükselecek. Açık hava etkinlikleri için uygun olan bu hava koşullarında güneşten korunmak önemli.

Seray Yalçın

Bugün, 9 Mart 2026 Pazartesi. Ankara'da hava durumu elverişli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık 10 - 11 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 0 - 3 derece arasında düşecek. Bu ılıman hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 10 Mart Salı günü hava yine açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 12 - 13 dereceye çıkacak. 11 Mart Çarşamba günü sıcaklık 15 - 16 dereceye ulaşacak. 12 Mart Perşembe günü hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 14 - 15 derece arasında olacak.

Bu ılıman hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun. Dışarı çıkarken hafif bir ceket veya kazak almalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Ayrıca, güneş ışığından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmalısınız.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli. Açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ılıman koşullar fırsat sunuyor.

hava durumu Ankara
