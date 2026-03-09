Ankara Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Mart 2026 Pazartesi. Ankara'da hava durumu elverişli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık 10 - 11 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 0 - 3 derece arasında düşecek. Bu ılıman hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 10 Mart Salı günü hava yine açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 12 - 13 dereceye çıkacak. 11 Mart Çarşamba günü sıcaklık 15 - 16 dereceye ulaşacak. 12 Mart Perşembe günü hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 14 - 15 derece arasında olacak.

Bu ılıman hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun. Dışarı çıkarken hafif bir ceket veya kazak almalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Ayrıca, güneş ışığından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmalısınız.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli. Açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ılıman koşullar fırsat sunuyor.