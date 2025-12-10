HABER

Ankara Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu serin ve bulutlu. Sıcaklık 3 ile 11 derece arasında değişirken, nem oranının yüksek olması havanın soğuk hissedilmesine yol açacak. Rüzgar hızı hafif ölçümlerle 3 km/saat civarında seyrediyor. Gün boyunca sıcak tutacak giysiler giymek, soğuk algınlığı riskini azaltmak açısından önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor.

Taner Şahin

Bugün, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü, Ankara'da hava durumu serin ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 3 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Bu durum, havanın soğuk hissedilmesine neden olabilir. Rüzgar hızı hafif. Yaklaşık 3 km/saat olarak ölçülüyor.

Gün doğumu 08:00'de. Gün batımı ise 17:25'te gerçekleşecektir. Bugünkü hava durumu, özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk hissedecektir. Bu nedenle, sıcak tutacak giysiler tercih edilmesi faydalıdır. Nem oranı yüksek. Bu da havanın daha soğuk hissedilmesine yol açar. Kat kat giyinmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Aralık Perşembe günü, sıcaklık 2 ile 5 derece arasında olacak. 12 Aralık Cuma günü ise 3 ile 9 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak.

Serin ve bulutlu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih etmek önemlidir. Bu, soğuk algınlığı riskini azaltır. Nem oranı yüksek olduğunda, hava daha soğuk hissedilebilir. Kat kat giyinmek ve uygun ayakkabılar seçmek de gereklidir. Rüzgar hafif geçmesi bekleniyor. Ancak koruyucu giysiler kullanmak faydalı olacaktır.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava serin ve bulutlu olacak. Uygun giyinmek ve hava koşullarına uygun önlemler almak sağlığınızı koruyacaktır.

hava durumu Ankara
