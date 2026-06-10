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Ankara Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 10 Haziran 2026'da karışık hava koşulları bekleniyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, gök gürültülü sağanak yağışlar olabileceği belirtiliyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı %67 civarında. Bu yüzden, şemsiyenizi ve su geçirmez bir ceketi yanınıza almanız faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil bir seyir izleyecek.

Ankara Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü, Ankara'da karışık bir hava durumu var. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bölgedeki bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Rüzgar saatte yaklaşık 11 kilometre hızla kuzeydoğudan esecek. Nem oranının ise %67 civarında olması bekleniyor.

Bu hava koşullarında, şemsiyenizi yanınıza almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yağmurluk veya su geçirmez bir ceket bulundurmanızda yarar var. Rüzgarlı havalarda açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse korunaklı yerlerde vakit geçirin.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil olacak. 11 Haziran Perşembe günü, hava sıcaklığının 16 ile 28 derece arasında olması bekleniyor. Genelde güneşli bir gün geçireceğiz. 12 Haziran Cuma günü, sıcaklık 15 ile 29 derece arasında değişecek. Bol güneş ışığı altında bir gün geçirmemiz öngörülüyor. 13 Haziran Cumartesi günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Sıcaklık 16 ile 25 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilebilir. Günlük hava tahminlerini takip ederek planlarınızı yapabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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