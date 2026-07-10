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Ankara Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da hava durumu, 10 Temmuz 2026 Cuma günü açık ve güneşli. Sıcaklık, sabah 18-20 derece, öğle 28-30 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 20-23 dereceye inecek. Rüzgar hafif batı yönünden esecek. Nem oranı %25-35 seviyesinde olacak ve yağış beklenmiyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir zaman. Güneşin etkili olduğu saatlerde önlemler alınması önem taşır.

Ankara Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Ankara hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 10 Temmuz 2026 Cuma günü, Ankara'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar sabah saatlerinde 18-20 derece. Öğleye doğru 28-30 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 20-23 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif. Batı yönünden esecek. Nem oranı %25-35 arasında değişecek. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Temmuz Cumartesi günü hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar sabah saatlerinde 16-18 derece. Öğleye doğru 29-31 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 20-23 derece arasında olacak. Rüzgar hafif ve batı yönünden esecek. Nem oranı yine %25-35 arasında değişecek. Bu gün için yağış beklenmiyor.

12 Temmuz Pazar günü de hava açık ve güneşli. Sıcaklık sabah saatlerinde 17-19 derece. Öğleye doğru 30-32 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 20-23 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif. Yine batı yönünden esecek. Nem oranı %25-35 olarak devam edecek. Yağış bu günde beklenmiyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde sıcaklıkların yüksek olacağını unutmamalısınız. Güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirirken şapka takmak önemlidir. Bol su içmek ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Hafif ve rahat kıyafetler tercih etmek, sıcak havada konfor sağlar. Akşam saatlerinde serinlik artacağından, yanınıza bir ceket almanızda yarar var. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacağı için hafif bir ceket veya hırka giymek iyi bir fikir. Gün boyunca bol su içmeyi unutmayın. Güneşin en etkili olduğu saatlerde gölgede kalmaya özen gösterin.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gün boyunca 16-32 derece arasında değişecek. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde güneşin etkisini azaltmak için gerekli önlemleri almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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