İspanya’da orman yangını: 12 kişi hayatını kaybetti

İspanya'nın güneyindeki Almeria'da çıkan orman yangınında 12 kişinin öldüğü açıklandı. Yaklaşık 150 itfaiyeci, aşırı sıcaklar nedeniyle çıkan yangınla mücadele ederken, yetkililer en az altı kişinin de hafif yanıklar ve yoğun dumandan kaynaklanan solunum problemleri nedeniyle tedavi altına alındığını duyurdu.

Endülüs bölgesel hükümeti yaptığı açıklamada, "Los Gallardos'taki yangında ölenlerin sayısı, altı kişinin daha ölümünün doğrulanmasının ardından 12'ye yükseldi" dedi.

Bölgesel hükümet açıklamasında, ölümlerin Bedar köyünde meydana geldiği belirtilirken yangının çıkış nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

"BİR TRAJEDİ"

Yetkililer yangının nedenini henüz doğrulamadı, ancak görgü tanıkları yetkililere yangının bir elektrik hattının düşmesi sonucu kuru bitki örtüsünün tutuşmasıyla başlamış ve çevredeki ormanlık alana hızla yayılmış olabileceğini söyledi.

Yangın yayılırken yollar kapatıldı ve sakinler tahliye edildi; yaklaşık 50 kişi bir kültür merkezine yerleştirildi.

Endülüs bölgesel hükümeti başkanı Juanma Moreno, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek, olayı "bir trajedi" olarak nitelendirdi. Moreno, X'te yazdığı mesajda, "Kalplerimiz ağır ve kederden yıkıldık" dedi.

Orman yangını, İspanya'nın son günlerde Endülüs'ün bazı bölgelerinde ikinci en yüksek seviye olan turuncu hava uyarılarını tetikleyen kavurucu sıcaklıklarla boğuştuğu bir dönemde meydana geldi.

Başbakan Pedro Sánchez Mayıs ayında, İspanya'nın bu yıl şimdiye kadarki en büyük yaz orman yangını müdahalesini gerçekleştireceğini söylemişti.

İspanya, son yıllarda giderek daha sık ve uzun süren sıcak hava dalgaları yaşamaktadır; sıcaklıklar genellikle 40°C'yi aşarak büyük orman yangınları için koşullar yaratmaktadır.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne (EFFIS) göre, 2025 yılında İspanya'da 393.000 hektardan (971.000 dönüm) fazla alan yanmış ve bu da ülkenin yakın tarihteki en kötü orman yangını yılı olmuştur.