Ankara Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Ankara hava durumu nasıl?

Ağustos'un 11'i, 2026 Salı günü, Ankara'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33 ile 34 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise 19 ile 20 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hafif bir esinti şeklinde olacak. Gün boyunca güneş ışığından bolca faydalanmak mümkün. Ancak öğle saatlerinde sıcaklıklar zirveye ulaşacak. Bu durumu unutmamakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Ağustos Çarşamba günü, hava sıcaklığı 34 ile 35 dereceye ulaşacak. 13 Ağustos Perşembe günü ise 32 ile 33 derece arasında olması öngörülüyor. 14 Ağustos Cuma günü sıcaklıklarda bir düşüş bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacak. Yağış ihtimali bulunmuyor.

Bu sıcak günlerde özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışığından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalıdır. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Ankara'da bugünkü hava durumu ve gelecek günlerdeki tahminler sıcak ve güneşli olacak. Bu nedenle, hava koşullarını değerlendirerek planlarınızı yapmalısınız. Gerekli önlemleri almanızda fayda vardır.