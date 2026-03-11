HABER

Ankara Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Bugün Ankara'da hava durumu oldukça elverişli. 11 Mart 2026, Çarşamba günü güneşli ve ılıman bir hava hakim. Gündüz sıcaklık 16 dereceye kadar çıkarken, akşam saatlerinde 3 dereceye düşecek. Bu da açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sağlıyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Doğa yürüyüşleri ve piknikler için bu fırsatı kaçırmayın. Yanınıza hafif bir ceket almayı unutmayın.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün 11 Mart 2026, Çarşamba günü, Ankara'da hava ılıman ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise 3 derece civarına düşmesi bekleniyor. Gün boyunca hava merak edenler için açık hava etkinlikleri yapmak için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Mart Perşembe günü sıcaklık 16 derece civarında olacak. 13 Mart Cuma günü ise 15 derece civarına düşmesi öngörülüyor. 14 Mart Cumartesi günü de yine 16 derece civarında bir hava bekleniyor. Bu durum, ılıman ve güneşli bir hava arayanlar için güzel bir fırsat sunuyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir, sevdiklerinizle piknik düzenleyebilirsiniz. Ancak akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. Dışarı çıkarken yanınıza hafif bir ceket almanızda fayda var. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde güneş koruyucu kullanmayı unutmayın.

Ankara'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli vakit geçireceğiniz anlar yaşayabilirsiniz.

