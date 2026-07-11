Ankara Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Temmuz 2026 Cumartesi, Ankara'nın hava durumu sıcak. Güneşli bir gün geçirileceği tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 31 - 32 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 16 - 17 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar, Ankara'nın temmuz ayındaki iklim değerlerine yakın. Hava genellikle güneşli kalacak. Yağış ihtimali oldukça düşük. Bu oran yaklaşık %10.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer kalacak. 12 Temmuz Pazar günü sıcaklık 32 - 33 derece civarında olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü de aynı sıcaklıklar bekleniyor. 14 Temmuz Salı günü ise sıcaklıklar 29 - 31 derece aralığında düşecek. Hava bu dönemde genellikle güneşli kalacak. Yağış ihtimali yine düşük seviyelerde olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonraki saatlerde dışarıda bulunanlar için önlemler alınmalı. Gündüz sıcaklıkları 31 - 33 derece civarında olacağı için bol su içilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giyilmesi gerekli. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında mümkünse dışarıda kalmaktan kaçınılmalı. Bu tedbirler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.