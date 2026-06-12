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Ankara Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 12 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu, açık ve güneşli bir gün sunacak. Sıcaklık 28 - 29 derece civarında seyrederken, akşam saatlerinde 20 - 22 dereceye düşecek. Nem oranı %60 olacak ve rüzgar kuzeydoğudan 6 km/s hızla esecek. Bu keyifli havadan yararlanarak açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Ancak güneşten korunmayı ve bol su içmeyi unutmamalısınız. Hafta sonu hava daha da güzel olacak.

Ankara Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Ankara hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Ankara'da 12 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu keyifli. Gün içinde sıcaklık 28 - 29 derece seviyelerinde olacak. Gündüz saatlerinde hava 25 - 27 derece aralığında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20 - 22 dereceye düşecek. Nem oranı %60 civarında kalacak. Rüzgar 6 km/s hızla kuzeydoğudan esecek. Hava gün boyunca açık ve güneşli görünüyor.

Bugünkü hava durumu açık ve güneşli. Bu havadan yararlanıp açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Parklarda zaman geçirmek veya yürüyüş yapmak da keyifli olabilir. Ancak, sıcaklıklar yükseldiğinde güneşe doğrudan maruz kalmamalısınız. Bol su içmek, önemli bir önlemidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha da güzel olacak. Cumartesi günü sıcaklık 29 - 31 derece arasında bekleniyor. Pazar günü ise hava 24 - 26 derece olacak. Pazar gününde hafif yağmur bekleniyor. Pazartesi günü sıcaklık 26 - 28 dereceye yükselecek. Hava açık kalmaya devam edecek.

Hava sıcaklıkları artacağı için dikkatli olunmalı. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak önemlidir. Bol su içmeyi unutmayın. Ayrıca, hafif yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olur. Bu önlemlerle hava koşullarına uygun bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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