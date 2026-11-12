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Ankara Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

12 Kasım 2026 Perşembe günü Ankara'da hava durumu serin ve bulutlu geçecek. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişirken, sabah saatlerinde serin hissedilecek. Yağış ihtimali sürücüler açısından zorluk yaratabilir. Cuma ve Cumartesi günleri sıcaklıklar 18-21 derece olacak. Özellikle Pazar günü biraz daha soğuyacak ve 16-19 dereceye düşecek. Dışarıda kayma risklerine dikkat edilmeli ve uygun giysiler tercih edilmeli.

Ankara Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Ankara hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

12 Kasım 2026 Perşembe günü Ankara'da hava durumu serin ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava serin hissedilecek. İlerleyen saatlerde bulutlar gökyüzünü kaplayacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, yanınıza bir ceket almanızı tavsiye ederim.

Hava güzel sayılmaz, ancak dışarıda yürüyüş yapabilirsiniz. Sosyal etkinliklere katılma fırsatı da var. Ancak yağışlı havaya karşı dikkatli olmalısınız. Özellikle yüksek kesimlerde yağışlar aniden başlayabilir. Bu durum sürücüler için zorluk çıkarabilir. Araç sürücülerinin dikkatli olması önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. Cuma ve Cumartesi günleri sıcaklıklar 18 - 21 derece arasında seyredecek. Pazar günü sıcaklık biraz daha düşecek. Pazar günü sıcaklıklar 16 - 19 derece arasında olacak. Soğuk rüzgarlar etkili olabilir. Bu nedenle, kış hazırlıkları yapmak önemli hale geliyor. Dışarıda vakit geçirenlerin sıcak giysiler alması önerilir.

Yağışlı havanın etkisiyle zeminlerin ıslak olması muhtemel. Yürüyüş yaparken kayma ve düşme olasılıklarına dikkat etmelisiniz. Kreşlerde ve okullarda çocukların uygun kıyafetlerle gönderilmesi gerekir. Dışarıda oyun oynamak için uygun giysiler önem taşıyor.

Sonuç olarak, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Ankara’da hava serin ve yağışlı olacak. İnsanların hava durumunu değerlendirerek hazırlıklı olması önemli. Kendinize uygun planlar yaparak serin havanın tadını çıkarın. Ankara’da sağlıkla kalın!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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