Ankara Hava Durumu! 12 Mayıs Salı Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 12 Mayıs 2026 Salı günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla şekillenecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 23°C olacak. Gece en düşük sıcaklık ise 10°C civarlarında seyredecek. Bu hava durumu açık hava etkinlikleri planlayanlar için endişe verici olabilir.

13 Mayıs Çarşamba günü, yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 23°C, gece sıcaklık ise 12°C civarında olacak. 14 Mayıs Perşembe günü, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 20°C, gece ise 8°C olacak. 15 Mayıs Cuma günü ise hava bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 19°C, gece en düşüğü 6°C civarında planlanıyor.

Bu hava koşulları, dış mekan etkinlikleri için zorluklar çıkarabilir. Gök gürültülü sağanak yağışlar, ani su baskınları ve kazalara yol açabilir. Kesinlikle hava durumunu takip etmek büyük önem taşıyor. Özellikle 12 Mayıs'ta dış mekan etkinlikleri planlayanların önlem alması gerekiyor. Mümkünse etkinliklerini kapalı alanlara taşımalılar.

Yağışlı günlerde sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor. Araçlarının bakımlarını kontrol etmeleri gerekli. Yol koşullarına uygun hızda seyahat etmeleri de önem arz ediyor. Yaya olarak dışarı çıkarken su birikintilerinden uzak durmak iyi bir fikir. Uygun ayakkabı giymek, olası kazaları önlemeye yardımcı olabilir.

Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur. Gerekirse şemsiye veya yağmurluk almak akıllıca olacaktır. Ankara'da önümüzdeki günlerdeki hava durumu günlük planlarınızı etkileyebilir. Hava durumunu düzenli takip ederek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olabilirsiniz.