Sınırda yeni dönem! Yaka kamerası detayı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, ilk olarak trafik birimlerinde uygulanmaya başlanan yaka kamerası sisteminin zamanla yaygınlaştırılarak farklı hizmet alanlarında da kullanıldığını duyurdu.

Hakkari’deki sınır kapılarında hayata geçirilen uygulama kapsamında, Esendere Kara Hudut Kapısı, Derecik Umurlu Kara Hudut Kapısı ve Üzümlü Kara Hudut Kapısı’nda görev yapan personel tarafından yaka kameralarının aktif olarak kullanılmaya başlandığı ifade edildi.

SES VE GÖRÜNTÜ KAYDEDİYOR

Yaka kameralarının ses ve görüntü kaydı yapabilme özelliğinin yanı sıra gelişmiş yüz tanıma sistemine de sahip olduğu belirtilerek, uygulama ile hem personelin görev güvenliğinin artırılmasının hem de vatandaşlarla yürütülen işlemlerin daha şeffaf, güvenilir ve denetlenebilir şekilde kayıt altına alınmasının amaçlandığı kaydedildi.
Kaynak: İHA

