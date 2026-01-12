Ankara Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 12 Ocak Pazartesi günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 2 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 0 derecenin altına düşecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 dereceye kadar inebilir. Hafif kar yağışı bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık -2 dereceye kadar düşebilir. Hafif kar yağışı devam edebilir. Rüzgar kuzey yönünden saatte 5-9 kilometre hızla esecek.

Bu günlerde dışarı çıkarken dikkatli olmak gerekiyor. Kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Yolda yürürken kaygan zeminlere karşı dikkat edilmeli. Uygun ayakkabılar giymek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak. 13 Ocak Salı günü bulutlu ve sıcaklıklar -1 ile -6 derece arasında olacak. 14 Ocak Çarşamba günü kapalı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar -1 ile -7 derece arasında değişecek. 15 Ocak Perşembe günü az bulutlu bir gün gelecek. Sıcaklıklar 2 ile -5 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler giymek gereklidir. Evde ısınma sistemlerinin düzgün çalışmasına dikkat edilmelidir. Su borularının donmasını önlemek için gerekli önlemleri almak da önemlidir.

